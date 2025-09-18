BIST 11.256
DOLAR 41,33
EURO 49,05
ALTIN 4.871,96

Adana merkezli operasyonda yakalandılar! Günlük kazançlarına kimse inanamadı

|
Adana merkezli operasyonda yakalandılar! Günlük kazançlarına kimse inanamadı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin günlük kazancının 24 milyon lira olduğu belirlenirken, paraları nasıl akladıkları da ortaya çıktı.

Adana merkezli operasyonda yakalandılar! Günlük kazançlarına kimse inanamadı - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Eylül'de yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik olarak Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

111
Adana merkezli operasyonda yakalandılar! Günlük kazançlarına kimse inanamadı - Resim: 2

Operasyonda, 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı. Ekipler, adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el koydu.

211
Adana merkezli operasyonda yakalandılar! Günlük kazançlarına kimse inanamadı - Resim: 3

Şebekenin, 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı belirlendi.

311
Adana merkezli operasyonda yakalandılar! Günlük kazançlarına kimse inanamadı - Resim: 4

Şebekenin, bu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları iddia edildi.

411