Adana kebabına rakip oldu! Patentini aldılar

Adana’da 3 kuşaktır 'ütü tostu' yapan ve 'ütü tost' markası ile tarifinin patentini alan aile, tablada yapmaya başladıklarını tost ile restoran zinciri oldu. Sosyal medya sayesinde Türkiye ve dünyada tanınan ütü tost ise Adanalılara kebaptan sonra alternatif yiyecek oldu.