Adana kebabına rakip oldu! Patentini aldılar
ADANA 'da Şimşekyılmaz ailesi yaptıkları 'ütü tostu' ile sosyal medya sayesinde Türkiye ve dünyada tanındılar. İşe küçük bir tablada başlayan aile, restoran zinciri kurdu.
Adana’da 3 kuşaktır 'ütü tostu' yapan ve 'ütü tost' markası ile tarifinin patentini alan aile, tablada yapmaya başladıklarını tost ile restoran zinciri oldu. Sosyal medya sayesinde Türkiye ve dünyada tanınan ütü tost ise Adanalılara kebaptan sonra alternatif yiyecek oldu.
Ankara'da henüz 23 yaşındayken, 1971 yılında makineyle tost yapıp satan 71 yaşındaki Nedim Şimşekyılmaz , elektriklerin kesilmesi nedeniyle kömürlü ütüyle tost yapmaya başladı. Adana’da 5, Mersin’de ve İstanbul’da 1’er işletmesi bulunan aile daha sonra 'ütü tostu' markasının tarifini ve patentini aldı.
İşlerini büyüttükten sonra memleketi Adana'ya gelen Şimşekyılmaz, oğlu Cüneyt Şimşekyılmaz ve diğer aile üyeleriyle birlikte açtığı Gökhan Büfe adlı dükkanda müşterilerine hizmet vermeye devam etti.
Ütü tostunun üçüncü kuşak temsilcisi torun 26 yaşındaki Serhan Şimşekyılmaz, dedesi Nedim Şimşekyılmaz'ın 1971 yılında elektriğin kesilmesiyle tablada kömürlü ütü ile tost yapmaya başladığını belirterek, ütü tostunun 3 kuşattır kendilerinde olduğunu söylediler.