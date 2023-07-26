Adana kavruluyor! Kebapçıların sıcak hava ile imtihanı: 44 derecede böyle serinlediler!

Hayalet şehir

En sıcak günlerini yaşayan kentte vatandaşlar dışarı çıkmadı. Şehir adeta hayalet kente döndü. Sadece çalışan insanların dışarı çıktığı, trafik yoğunluğunun neredeyse olmadığı, park ve bahçelerin ise boş kaldığı görüldü.