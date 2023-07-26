Adana kavruluyor! Kebapçıların sıcak hava ile imtihanı: 44 derecede böyle serinlediler!
Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana’da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kent adeta hayalet şehri andırırken, sıcaktan en çok etkilenenler ise kebapçı ustaları oldu. Kebapçılar, başlarından aşağı su dökerek serinledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcak hava dalgasına karşı uyardığı Adana’da sıcaklık gölgede 42 derece ölçülürken, park, sokak ve bahçelerdeki termometreler 44 dereceye ulaştı.
Hayalet şehir
En sıcak günlerini yaşayan kentte vatandaşlar dışarı çıkmadı. Şehir adeta hayalet kente döndü. Sadece çalışan insanların dışarı çıktığı, trafik yoğunluğunun neredeyse olmadığı, park ve bahçelerin ise boş kaldığı görüldü.
Sıcak havanın en çok etkilediği meslek gruplarının başında gelen kebap ustaları ise sıcak hava karşısında serinlemek için çeşitli yöntemlere başvurdu.
Ustalar, pet şişelerdeki soğuk suları kafalarından aşağı dökerek serinledi.