Adana Karataş'ta yıkım kararı çıkmıştı! Kaçak yapılar yıkılıyor

Adana'nın Karataş ilçesinde, kıyı hattı ve su kanalları çevresinde tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına başlandı. Konaklı Mahallesi'nde, ilgili kurumların koordinasyonunda kaçak yapılar kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Adana Karataş'ta yıkım kararı çıkmıştı! Kaçak yapılar yıkılıyor - Resim: 1

Adana'nın Karataş ilçesinde, kıyı hattı ve su kanalları çevresinde tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adana Karataş'ta yıkım kararı çıkmıştı! Kaçak yapılar yıkılıyor - Resim: 2

Karataş Kaymakamlığı koordinesinde, Konaklı Mahallesi'ndeki Karagöçer Kanalı çevresinde daha önce haklarında idari işlem yapılan baraka ve kulübelerin yıkımına başlandı.

Adana Karataş'ta yıkım kararı çıkmıştı! Kaçak yapılar yıkılıyor - Resim: 3

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kaçak yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Adana Karataş'ta yıkım kararı çıkmıştı! Kaçak yapılar yıkılıyor - Resim: 4

Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

