Adana Demirspor'dan ses getirecek transfer! Yıldız isim Süper Lig'e geliyor
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Bugüne kadar yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Adana Demirspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden ediyor. Akdeniz ekibi son olarak bonservisi Chelsea'de olan İtalyan devi Milan'da top koşturan orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko transferinde sona yaklaştı. İşte flaş transferde detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor ve Chelsea, Tiemoue Bakayoko transferi için anlaşmaya vardı.
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Adana Demirspor'un Bakayoko ile sözleşme şartları için son kez bir araya gelinecek.
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Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Bakayoko’nun 2018’de değeri 40 milyon euroya kadar çıkmıştı.
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