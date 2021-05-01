Adana Demirspor tribünlerinde şaşkına çeviren görüntü
Adana Demirspor taraftarları, sokağa çıkma yasağına rağmen tribünleri doldurdu.
Spor Toto 1.Lig'de Adana Demirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor ile bugün karşı karşıya geldi. Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Adana Demirspor, satadının çevresinde ve tribündeki görüntü şaşkına çevirdi.
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Sokağa çıkma yasağına rağmen Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler.
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17 günlük tam kapanma olmasına Adana'da birçok kişinin stadının çevresinde olması ve tribünlerde takımlarını desteklemesi 'bu nasıl kapanma' dedirtti.
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