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Adana Demirspor tribünlerinde şaşkına çeviren görüntü

Adana Demirspor tribünlerinde şaşkına çeviren görüntü

Adana Demirspor taraftarları, sokağa çıkma yasağına rağmen tribünleri doldurdu.

Adana Demirspor tribünlerinde şaşkına çeviren görüntü

Spor Toto 1.Lig'de Adana Demirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor ile bugün karşı karşıya geldi. Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Adana Demirspor, satadının çevresinde ve tribündeki görüntü şaşkına çevirdi. 

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Adana Demirspor tribünlerinde şaşkına çeviren görüntü

Sokağa çıkma yasağına rağmen Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler.

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Adana Demirspor tribünlerinde şaşkına çeviren görüntü

17 günlük tam kapanma olmasına Adana'da birçok kişinin stadının çevresinde olması ve tribünlerde takımlarını desteklemesi 'bu nasıl kapanma' dedirtti.

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Adana Demirspor tribünlerinde şaşkına çeviren görüntü
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