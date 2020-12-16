Adana Demirspor son kupa şampiyonu Trabzonspor'u penaltılarla eledi
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda son kupa şampiyonu Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'a penaltı atışlarında mağlup olup kupaya veda etti. Trabzonsporlu Baker, son anlarda penaltı atışından yararlanamayınca normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol olmazken; penaltı atışlarında Trabzonspor’a 4-3 üstünlük kurarak turu atlayan taraf konuk ekip oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu maçında son kupa şampiyonu Trabzonspor, Adana Demirspor'u ağırladı.
Trabzonsporlu Lewis Baker, son anlarda penaltı atışından yararlanamayınca müsabakanın normal süresi 2-2 biterken; uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışları sonucu Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Adana Demirspor, tur atlayan taraf oldu.
47. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Semih Güler'in sağdan ortasında arka direkte Kosecki topu içeriye çıkardı. Altı pas içinde Yunus Akgün dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1