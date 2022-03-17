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'Adamım' Kader'den kilosuna gelen çirkin yorumlara isyan İşte şarkıcı Kader'in hastalığı

'Adamım' Kader'den kilosuna gelen çirkin yorumlara isyan İşte şarkıcı Kader'in hastalığı

TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan Kader, İbo Show'a katılmasının ardından kilosuyla ilgili yapılan çirkin yorumların eleştiri aştığı için dava açtığını belirterek isyan etti. Kader hastalığından dolayı aldığı ilaçların kilosunu artırdığını ifade etti.

'Adamım' Kader'den kilosuna gelen çirkin yorumlara isyan İşte şarkıcı Kader'in hastalığı

"Adamım" şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader İbo Show'a konuk olmuş ve son haliyle dikkat çekmişti. Şarkıcı Kader son haline gelen çirkin yorumlara isyan etti! "Manda yavrusu ne demek?" diyen Kader dava açacağını söyledi.

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'Adamım' Kader'den kilosuna gelen çirkin yorumlara isyan İşte şarkıcı Kader'in hastalığı

Genç yaşta sanat dünyasında şarkılarıyla çok sevilen Kader, yıllar sonra katıldığı İbo Show sonrası acımasız eleştirilere yanıt verdi. 

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'Adamım' Kader'den kilosuna gelen çirkin yorumlara isyan İşte şarkıcı Kader'in hastalığı

Göğüs dekoltesi ve aldığı kilolar hakkında söylemediklerini bırakmayan sosyal medya kullanıcılarına ateş püskürdü. 

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'Adamım' Kader'den kilosuna gelen çirkin yorumlara isyan İşte şarkıcı Kader'in hastalığı

Bu zamana kadar dava etmediğini, ancak bundan sonra herhangi bir hakaret gelirse dava edeceğini belirtti.

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