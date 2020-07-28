Adalar’da elektrikli araçların test sürüşleri başladı!
ADALAR'da atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların test sürüşleri başladı. Sürüşler İBB’ye ait yetkililer tarafından yapılırken Ada sakinleri de araçlar için duba ile ayrılan kısımdan rahatsızlıklarını dile getirdi.
Büyükada’da elektrikli araçların test sürüşleri İBB’ye ait yetkililer tarafından yapıldı.
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Büyükada'da araçların gideceği yolların bir kısmı dubalar ile ayrıldı.
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Dubalarla ayrılan yolun ulaşımı zorlaştığını söyleyen Ada sakinleri durumdan şikayetçi.
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Test sürüşleri devam eden elektrikli araçların ise önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı belirtildi.
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