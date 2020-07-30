Adalar'da elektrikli araçlar seferlere başladı! Elektrikli araç fiyat tarifesi
ADALAR'da atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçlar hizmete başladı. 14 kişilik ve 4 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model halinde hizmet veren elektrikli araçlar bugün ilk kez yolcu taşıyor.
Geçtiğimiz günlerde test sürüşleri İBB yetkilileri tarafından yapılan elektrikli araçlar Büyükada'da bugün seferlere başladı.
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14 kişilik ve 4 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model halinde hizmet verecek elektrikli araçlar, ilk kez yolcu taşıdı.
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Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi.
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Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek.
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