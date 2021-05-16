Adada açken yediği şeyleri anlattı! Survivor Sergen Bayar itiraflarıyla mide bulandırdı
TV8'de Acun Ilıcalı'nIn sunuculuğunu yaptığı Survivor 2021'de geçtiğimiz günlerde veda eden Sergen Bayar, elendikten sonra ilk kez konuştu.
TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'e veda eden son isim Sergen Bayar oldu. Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban ve Uğurtan Dora'dan daha az SMS alan Sergen; Survivor'da yaşadığı zorluklardan şampiyonluğa yakıştırdığı isimlere kadar birçok soruyu cevapladı.
"Survivor'da en çok zorlandığın an?" sorusuna Sergen "Hiçbir zaman bu kadar uzun süre enerjimin uyuşmadığı insanlarla aynı mekanda kalmadım. Son birkaç haftamı saymazsam dört aylık süreçten bahsediyorum. Günlük hayatımda genelde yalnız kalmayı tercih ederim" yanıtını verdi.
"Açlığın doruk noktada olduğu bir yarışmada enerji çok önemli." diyen Sergen "Bu enerjiyi kendime sağlayamadım. Çağman'la enerjimiz uyuşurdu ama o da gitti. İlayda ve Öykü'yle iletişimim iyiydi. Enerji uyumu olmadan bir insanın topluluk içinde 24 saat beraber olması zor." ifadelerini kullandı.
"Takımların değişmesi iyi mi, kötü mü oldu?" sorusuna Sergen "Mavi takıma geçtiğimde çok sevindim. Survivor'daki herkes inanılmaz. Mavi takımda kendimi daha enerjik hissettim. Gülmeyi özlemişim, samimiyetsizlik hissettiğim için ünlüler takımında gülemiyordum. Mavi takımda şakalar, espriler... Arkadaş ortamını hissettim." cevabını verdi.