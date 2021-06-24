Ada Masalı Survivor Baht Oyunu Aşk Mantık İntikam'a reytingde fark attı! Zirve bakın kimin
22 Haziran 2021'in reyting sonuçları Ada Masalı, Baht Oyunu, Aşk Mantık İntikam ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Bora Ada’ya, kendisine yardımcı olduğu için bir milyon liralık çek veriyor. Ada ise, çeki yırtıp atıyor. Tuğçe, Bora’yı kıskandırmak için Rüzgar’la yakınlık kurduğu Baht Oyunu reytinglerde hüsrana uğradı.
Güney Kore yapımı ‘Cunning Single Lady’ dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam dün akşamki reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Haziran, Nehir’in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz’ı öpmek zorunda kalmıştır. Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına vardığı Ada Masalı reytinglerde zirve yarışına dahil olamadı.
İstanbul'daki büyük final öncesinde kırmızı ve mavi takımlar arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan bir ödül oyunu oynandı. Zorlu mücadele sonrasında kritik eleme konseyinde potada yer alan Survivor Ayşe, Poyraz ve Berkay arasındaki SMS sıralaması oyu heyecanı yaşandığı sevilen yarışma programı zirveyi kaptırdı.