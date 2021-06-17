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Ada Masalı Baht Oyunu Survivor Şef Akademi hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Ada Masalı Baht Oyunu Survivor Şef Akademi hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

15 Haziran 2021'in reyting sonuçları Ada Masalı, Baht Oyunu, Şef Akademi ve Survivor'ı hüsrana uğrattı.

Ada Masalı Baht Oyunu Survivor Şef Akademi hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Aşık olduğu Rüzgar'ın kendisini sevmediği ve başka bir kadın ile olduğunu şahit olan Ada, yeni bir planla bambaşka bir aşka yelken açtığı Baht Oyunu reytinglerde hüsrana uğradı.

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Ada Masalı Baht Oyunu Survivor Şef Akademi hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gitti. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerektiği Ada Masalı reytinglerde dibe çakıldı.

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Ada Masalı Baht Oyunu Survivor Şef Akademi hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Fox TV'nin yeni programı Şef Akademi reytinglerde ilk 10'a giremedi. 

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Ada Masalı Baht Oyunu Survivor Şef Akademi hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Büyük final öncesi dokunulmazlık oyunu Survivor'da her geçen gün daha çok önem kazanırken yarışmacılar gecenin oyununu almak için adeta canını dişine taktığı sevilen yarışma reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı. 

İşte salı günü reytingleri...

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