Acun'un yeni yatını görenin gözleri ayrıldı! Saray yavrusu

İngiltere takımlarından Hull City'nin sahibi ve medya patronu olan Acun Ilıcalı, işindeki başarısı kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Muhabir olarak başladığı kariyerini, kanal sahibi ve İngiliz takımı Hull City'nin sahibi olarak ilerleten Acun Ilıcalı, lüks zevkleriyle de adından sıklıkla söz ettiriyor.