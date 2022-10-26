Acun'un yeni yatını görenin gözleri ayrıldı! Saray yavrusu
Medya patronu Acun Ilıcalı, yatırımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı son olarak 3 yıl önce sipariş ettiği koleksiyonuna ekledi. Ilıcalı'nın yatını görenler ise adeta hayratı düştü.
İngiltere takımlarından Hull City'nin sahibi ve medya patronu olan Acun Ilıcalı, işindeki başarısı kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Muhabir olarak başladığı kariyerini, kanal sahibi ve İngiliz takımı Hull City'nin sahibi olarak ilerleten Acun Ilıcalı, lüks zevkleriyle de adından sıklıkla söz ettiriyor.
Acun Ilıcalı'nın yeni oyuncağı 20 milyon değerinde
Araba ve sürat motorlarına alaka duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna 20 milyon dolar değerinde yeni bir yat ekledi.
Adı, çocukları Banu, Leyla, Melisa, Yasemin ve kendi adının baş harflerinden meydana gelen BALMY olan yat, 6 büyük kamaraya sahip. 47.2 metre uzunluğundaki yatta adeta yok yok.
Piyasa Değeri: 20 milyon dolar olan yatın Türk Lirası değeri, 371.768.000,00.