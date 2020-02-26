Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya'nın olay paylaşımı kendisi de şok oldu!
Son dönemde Acun'un genç sevgilisi olarak sıkça gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya takipçilerini şaşkınlığa uğratan bir paylaşım yaptı.
Instagram'ın eğlenceli filtrelerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ünlüler tarafından da sıkça kullanılan bu filtreleri deneyenlerden biri de Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya.
17
Çağla Altunkaya Instagram'ın son dönemde popülerleşen filtrelerinden "TC Simülasyonunda hangi karaktersin" isimli filtreyi denedi.
27
Altunkaya, çıkan sonucun sevgilisi Acun Ilıcalı'nın ismi olmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.
37
Çağla Altunkaya'nın bu paylaşımı dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.
47