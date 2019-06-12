Acun'u madara eden Seda Sayan'a Oğulcan Engin'den gönderme
Geçtiğimiz günlerde Berfu Yıldız ve Eser Yenenler'in düğününe katılan Seda Sayan, paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu. Sayan'ın bu fotoğraflarına oğlundan gönderme geldi.
56 yaşındaki Seda Sayan, sosyal medya hesabını sıklıkla kullanan ünlü isimler arasında başı çekiyor. Instagram hesabında yüzbinlerce takipçisi bulunan Sayan'ın paylaştığı fotoğraflar ise genellikle efektli oluyor. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı da bu efektlerden nasibini almıştı.
Makyaj efektli pozlar paylaşmayı tercih eden Seda Sayan, Eser ve Berfu çiftinin düğününde bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca olanlar olmuştu. Ilıcalı, bu fotoğraf sonrası sosyal medyanın diline düşmüştü.
Filtresiz: Seda Sayan'ın Sinan Engin'den dünyaya getirdiği oğlu Oğulcan Engin, bu sefer annesine takıldı. Aynı düğünden bu sefer Oğulcan Engin bir kare paylaştı ve altına da "filtresiz" yazdı.
Seda'dan yanıt: Annesiyle dalga geçenleri ve annesinin yaptığı filtreli paylaşımları ti'ye alan bu paylaşımın ardından Seda Sayan sessizliğini bozdu. Sayan oğlunun yaptığı paylaşımın altına "Ay size de yaranamıyorum doğal botoks yapıyorum uygulamalarla beğenmiyorsunuz be" yazdı.