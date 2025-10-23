Acun'dan bomba haber! Bayhan'dan sonra Survivor'a katılan ismi kimse beklemiyordu
Tv8 ekranlarının her sene en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2026 All Star kadrosu şekillenmeye başladı. Bayhan Gürhan'ın ardından o ünlü sanatçının da yarışmaya katılacağı açıklandı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakın yarışmaya hangi bomba isim katılıyor...
Tv8 kanalının reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'un bu sezondaki yarışmacı kadrosu yavaş yavaş oluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Bayhan'ın katılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmaya katılan ikinci ismi bomba gibi patlattı. Bakın kim katılıyor...
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak yeni bir ismi daha duyurdu. Şarkıcı Bayhan Gürhan'ın ardından, ünlü sanatçı Keremcem de bu sezonun yarışmacıları arasına katıldı.
Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum."
Yeni sezonun Dominik Cumhuriyeti'nde çekileceği daha önce açıklanmıştı. All Star konseptiyle ekranlara gelecek olan yarışma, geçmiş sezonlarda unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan isimleri yeniden bir araya getirecek.