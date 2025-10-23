Acun'dan bomba haber! Bayhan'dan sonra Survivor'a katılan ismi kimse beklemiyordu

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak yeni bir ismi daha duyurdu. Şarkıcı Bayhan Gürhan'ın ardından, ünlü sanatçı Keremcem de bu sezonun yarışmacıları arasına katıldı.