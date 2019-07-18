Acun'a büyük şok! Yeni projesi başlamadan bitti

Acun'a büyük şok! Yeni projesi başlamadan bitti

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Cansu Dere ile anlaştıklarını açıklamıştı. Medyapım sosyal medya hesabından Tv8’in yeni dizisinde yer alacak Cansu Dere ile karşılıklı anlaşmayı iptal ettiklerini duyurdu.

Acun'a büyük şok! Yeni projesi başlamadan bitti - Sayfa 1

Geçtiğimiz yıl TV8'in para kazanmadığını açıklayan Acun Ilıcalı'nın yeni projesi başlamadan bitti. 

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Acun'a büyük şok! Yeni projesi başlamadan bitti - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı yeni projesini duyurmuştu!

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Acun'a büyük şok! Yeni projesi başlamadan bitti - Sayfa 3

Yeni bir dizi hazırlığında olduğunu ifade eden Ilıcalı, başrolde Cansu Dere'nin olacağını açıklayarak birlikte bir kare de yayınlamıştı

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Acun'a büyük şok! Yeni projesi başlamadan bitti - Sayfa 4

Ancak bugün Medyapım tarafından yapılan açıklamada "Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.

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