Acun'a büyük şok! Yeni projesi başlamadan bitti
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Cansu Dere ile anlaştıklarını açıklamıştı. Medyapım sosyal medya hesabından Tv8’in yeni dizisinde yer alacak Cansu Dere ile karşılıklı anlaşmayı iptal ettiklerini duyurdu.
Geçtiğimiz yıl TV8'in para kazanmadığını açıklayan Acun Ilıcalı'nın yeni projesi başlamadan bitti.
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Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı yeni projesini duyurmuştu!
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Yeni bir dizi hazırlığında olduğunu ifade eden Ilıcalı, başrolde Cansu Dere'nin olacağını açıklayarak birlikte bir kare de yayınlamıştı
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Ancak bugün Medyapım tarafından yapılan açıklamada "Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.
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