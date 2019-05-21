Acun tek tek açıkladı İşte Survivor'a gidecek olan eski yarışmacılar

Acun tek tek açıkladı İşte Survivor'a gidecek olan eski yarışmacılar

Survivor'ın geçtiğimiz bölümlerinde eski yarışmacıları Dominik'e davet edeceğini açıklayan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından 6 yarışmacının isimlerini duyurdu.

Acun tek tek açıkladı İşte Survivor'a gidecek olan eski yarışmacılar - Sayfa 1

Son olarak dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret'i Survivor'a davet eden Acun Ilıcalı, Türkiye-Yunanistan formatından ziyade çok farklı projelerle Survivor yarışmasını devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmada iz bırakmış kişileri adaya davet edeceğini açıklayan Ilıcalı, bugün o sürpriz isimleri paylaştı.

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Acun tek tek açıkladı İşte Survivor'a gidecek olan eski yarışmacılar - Sayfa 2

Ada konseyinde yarışmacılara ipuçları veren Ilıcalı, adaya gelecek 6 isimden ikisini Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken olarak önceden duyurmuştu. Geriye kalan 4 isim merak edilirken, Acun Ilıcalı Instagram hesabının story kısmından, "İşte Survivor'a bir süreliğine tekrar gidecek olan özlediğimiz yarışmacılarımız"  diyerek şu isimleri paylaştı:

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Acun tek tek açıkladı İşte Survivor'a gidecek olan eski yarışmacılar - Sayfa 3

Damla Can - Adem Kılıççı

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Acun tek tek açıkladı İşte Survivor'a gidecek olan eski yarışmacılar - Sayfa 4

Çağan Atakan Arslan - Hakan Hatipoğlu

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