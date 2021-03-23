Acun Medya Müge Anlı gerçeğini açıkladı Exxen'e transfer oldu iddiası
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te fırtınalar estiren ünlü sunucuya Acun Ilıcalı'dan Exxen için bomba bir teklif geldiği iddia edildi.
Uzun yıllar ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri. Araştırmacı gazeteciliğiyle başarıdan başarıya koşan Anlı, medya patronu Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadığı konuşuluyordu.
Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Exxen için yeni arayışlarını sürdürürken başarılı bir işe imza atmaya karar verdiği söylentileri dolandı. İddiaya göre Ilıcalı'nın, ekrana taşıdığı olaylarla Türkiye'nin gündemini değiştiren Müge Anlı'ya teklif götürdü.
Çarpıcı konuları ele alan ve yüzlerce olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'nın, Exxen için belgesel niteliği taşıyan bir yapım hazırlığında olduğu öğrenildi. Fakat bu iddiayı Acun Medya yalanladı.
Şimdiye kadar işlenen olaylardan derlenecek belgesel ile Exxen kullanıcılarının karşısına çıkacağı konuşuluyordu ki hayranları üzen haber geldi. Böyle bir proje olmadığı öğrenildi.