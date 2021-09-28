Acun Masterchef Hamza'nın ipini mi çekti işin aslı çok başka çıktı!

Sebebi Murat Yıldırım mı: Hamza Mercimek'in kadroda olduğu dönemlerde 20 yaşında olan bir kadınla telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı. Bunun etkisi geçmeden Mercimek'in papağanına işkence yaparak öldüren eski yarışmacı Murat Özdemir ile önceden arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.