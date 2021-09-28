Acun Masterchef Hamza'nın ipini mi çekti işin aslı çok başka çıktı!
Masterchef 2021 bu sezon da büyük bir heyecanla devam ediyor. Kıyasıya yarışan 16 kişilik kadroya veda eden son isim iddiası ile konuşulan Hamza Mercimek olmuştu. Mercimek'in vedası hakkında sosyal medya konuşulanlar ise kafaları karıştırdı. Acun'un Hamza'yı Murat Özdemir ile kanka olduğu için yarışmadan çıkarıldığı söyleniyor.
5 sezondur rakiplerini açık ara sollayan ve zirveden inmeden yemek yarışması Masterchef Türkiye 2021, heyecan dolu yeni bölümleri ile TV 8'de ekrana geliyor. . Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmaya veda eden son isim Hamza Mercimek olmuştu.
Yarışmanın başından beri hakkında farklı iddialar ortaya atılan Hamza Mercimek'in Acun Ilıcalı istedi diye yarışmadan elendiği söylentisi sosyal medyada birkaç gündür konuşulanlar arasında.
Sebebi Murat Yıldırım mı: Hamza Mercimek'in kadroda olduğu dönemlerde 20 yaşında olan bir kadınla telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı. Bunun etkisi geçmeden Mercimek'in papağanına işkence yaparak öldüren eski yarışmacı Murat Özdemir ile önceden arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.
Hatta Hamza Mercimek'in Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı bu nedenle sık sık bir araya geldikleri bile söylenmişti.
İşte kafaları karıştıran ve Hamza'nın başını yakan o video...