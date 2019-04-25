Acun kararını verdi! Yusuf ve Hikmet'in cezaları belli oldu

Survivor'da ödül oyunu sırasında büyük bir gerginlik yaşanmış ve oyunun sonunda Yusuf ve Hikmet birbirlerine oyun halklarını fırlatmasıyla kavga çıkmıştı. Takım arkadaşarının araya girmesiyle ayrılan ikilide tansiyon düşmemesi üzerine Acun ılıcalı iki tarafı da kendi alanlarına yollamıştı. Ilıcalı'nın bu kavga üzerine vereceği karar merak konusuydu.