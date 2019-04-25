Acun kararını verdi! Yusuf ve Hikmet'in cezaları belli oldu
Survivor'ın son bölümünde ödül oyunun ardıdan çıkan kavga ortalığı karıştırmış ve ödül oyunu kanlı bitmişti. Kavga eden Yusuf ve Hikmet'in ne ceza alacağı ise merak konusuydu, cezaları belli oldu.
Survivor'da ödül oyunu sırasında büyük bir gerginlik yaşanmış ve oyunun sonunda Yusuf ve Hikmet birbirlerine oyun halklarını fırlatmasıyla kavga çıkmıştı. Takım arkadaşarının araya girmesiyle ayrılan ikilide tansiyon düşmemesi üzerine Acun ılıcalı iki tarafı da kendi alanlarına yollamıştı. Ilıcalı'nın bu kavga üzerine vereceği karar merak konusuydu.
Kavga sonrası iki yarışmacının da diskalifiye konusu gündeme gelirken Acun Ilıcalı ikili hakkındaki resmi kararını daha sonra açıklayacağını söylemişti. Acun ılıcalı, kararını verdi. Yusuf ve Hikmet'in cezaları belli oldu. Diskalifiye olmaları beklenen Yusuf ve Hikmet'e oyun cezası geldi.
Yarışmanın sunucularından Murat Ceylan, Yusuf ve Hikmet'in aldıkları cezayı şu şekilde açıkladı:
Hikmet ve Yusuf arasındaki gerginlik sonrası alınan kararı açıklıyorum. Hikmet ve Yusuf 3'er oyunda oynamayacaklar ve 3'er ödülden yararlanamayacaklar.