Acun Ilıcalı'yla adı anılan Itır Esen'in yeni sevgilisiyle olay fotoğraflar
Bir dönem Acun Ilıcalı ile sevgili olduğu iddia edilen Itır Esen'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Esen, Mehmet Düren ile beraber bir ilişki yaşıyor.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Itır Esen'in yeğeni olan 1999 doğumlu Itır Esen'in sevgilisi ortaya çıktı. Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından Acun Ilıcalı'yla adı anılan genç manken, karantinanın bitimiyle birlikte gönlünü Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in yeğeni Mehmet Düren'e kaptırdı.
Itır Esen, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Mehmet Düren ile bir paylaşım yapmasa da sevgilisi beraber geçirdikleri anları Instagram hesabından yayımlamayı tercih etti. Düren, bu fotoğraflarını ''Evli, mutlu, çocuklu'' notuyla paylaştı.
Itır Esen'in sevgilisini sarıp sarmaladığı bu fotoğrafa ise Mehmet Düren, yalnızca bir kalp emojisi koymayı tercih etti.
Itır Esen ve Mehmet Düren, bir süredir her yere birlikte gidiyor ve ikili birbirinin yanından ayrılmıyor.