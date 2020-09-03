Acun Ilıcalı'yla 18 sene önceki hallerini paylaşan Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu

Acun Ilıcalı'nın başına silah dayadığı bir kareyi paylaşan Yeşilçay, 2002 yılına ait bu filmle ilgili olarak fotoğrafın üzerine "'Ne gördüm şimdi ben' diyeceğiniz bomba bir TBT buldum. Ya şu filmi bulsak da gülsek. Sen bulursun belki" notunu yazarak Ilıcalı'yı etiketledi.