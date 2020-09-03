Acun Ilıcalı'yla 18 sene önceki hallerini paylaşan Nurgül Yeşilçay kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay Instagram akımına uyarak Acun Ilıcalı ile beraber 18 sene önce çekilmiş bir fotoğraflarını yayımladı, yazdıkları herkesi güldürdü.
Son zamanlarda televizyon ekranlarında göremesek de sosyal medyada oldukça aktif olan hatta koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olduğu günlerde paylaştığı videolarla neredeyse bir fenomen haline gelen başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram akımını da es geçmedi.
Her perşembe günü sosyal medya hesabı Instagram'da eski fotoğraflar paylaşma akımı TBT'ye uyum sağlayan Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki bir fotoğrafını paylaştı.
Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmin bir sahnesine ait kareyi hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın başına silah dayadığı bir kareyi paylaşan Yeşilçay, 2002 yılına ait bu filmle ilgili olarak fotoğrafın üzerine "'Ne gördüm şimdi ben' diyeceğiniz bomba bir TBT buldum. Ya şu filmi bulsak da gülsek. Sen bulursun belki" notunu yazarak Ilıcalı'yı etiketledi.