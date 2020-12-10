Acun Ilıcalı'yı yıkan ölüm haberi ardından bakın neler yazdı
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yakın arkadaşının ölüm haberini duyurdu. Ilıcalı, yazdıklarıyla ise herkesi duygulandırdı.
Acun Ilıcalı, yeni dijital platformu Exxen'in koşturmacası içindeyken gelen kötü haberle neye uğradığını şaşırdı. Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir paylaşım yapan Ilıcalı, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.
Arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, altına şunları yazdı:
"İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım.''
''Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın."
Acun Ilıcalı: 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.