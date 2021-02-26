Acun Ilıcalı'yı Yasin Obuz'un Şeyma Subaşı paylaşımı kızdıracak hemen sildi
Survivor 2020, MasterChef Türkiye 2019 yarışmacısı Yasin Obuz'un Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu.
MasterChef 2019 ve Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz, yurt dışı tatilini tercih etti. Obuz, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın da olduğu Miami'yi tercih etti. Yasin, Miami'de Subaşı ile bir araya geldi.
Birlikte partiye katılan ikili geceden pozlar paylaştı. Fakat Obuz, büyük bir pot kırdı. Fark eder fark etmez paylaşımını sildi ama iş işten geçmişti.
Yasin'in Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma'yı etiketlediği paylaşımda, "Yenge" kelimesi ise Acun Ilıcalı'yı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı kızdıracak cinstendi.
Şeyma'yı yenge diyerek etiketleyen Yasin, durumun farkına varınca paylaşımını hızla kaldırdı.