Acun Ilıcalı'yı paylaştı! Pascal Nouma olay Survivor açıklamasıyla gündeme geldi

Yıllar sonra yeniden buluşan ve yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin bu pozunu Pascal Nouma paylaştı. Nouma, bu paylaşımın altına "Survivor'da ne üzmüştüm seni" notunu ekledi. Nouma'nın bu paylaşımı, Nihat Doğan'a gönderme olarak nitelendirildi.