Acun Ilıcalı'yı hız teknesinde gören hayranından şok eden dilek! "Erdoğan gibi..."
Eski Fenerbahçe yöneticisi ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, yaz tatilini Çeşme'de sürat teknesiyle geçirdi.
Acun Ilıcalı hız teknelerine olan merakı ile biliniyor. Sevilen medya patronu Çağla Altunkaya ileyaptığı evliliği ile bir dönem konuşulmuştu. Ardından çocukları ile paylaşımları geldi.
KIZLARI İLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde kızı ile paylaşım yapmıştı. Kızının mezuniyet paylaşımına çok sayıda yorum yapılmış kızının ne kadar büyüdüğü görülmüştü.
HAYRANLARI İLE BULUŞTU
Ilıcalı, burada hayranlarıyla buluşup fotoğraf çektirdi. O anlarda bir hayranının "Yolun Recep Tayyip Erdoğan gibi olsun" demesi ise sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Eski Fenerbahçe yöneticisi ve Hull City kulüp başkanı Acun Ilıcalı, Çeşme'de sürat teknesiyle keyifli anlar yaşarken, bir hayranının "Yolun Recep Tayyip Erdoğan gibi olsun" sözleri sosyal medyada dikkat çekti.