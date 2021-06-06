Acun Ilıcalı'ya şoke eden sözler sarf eden Erkan Petekkaya geri adım attı
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinde oynayan Erkan Petekkaya, Ilıcalı'ya demediğini bırakmadı. Ardından da geri adım attı.
Medya patronu Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninde cinsel organını gösterdiği gerekçe hakkında dava açılan Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü.
Oyuncu, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan" diyerek Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdiği paylaşım tepki çekince yayından kaldırdı. Gündeme bomba gibi düşen Petekkaya, yeni bir paylaşım yaparak geri adım attı.
Dün akşam TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verildi.
Kırmızı Oda'da oynayan Erkan Petekkaya ise Acun Ilıcalı'ya tepki göstererek "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.