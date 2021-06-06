Acun Ilıcalı'ya şoke eden sözler sarf eden Erkan Petekkaya geri adım attı

Kırmızı Oda'da oynayan Erkan Petekkaya ise Acun Ilıcalı'ya tepki göstererek "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.