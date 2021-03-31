Acun Ilıcalı'nın yeni Exxen hamlesi iki beğenilen dizi için bakın ne karar verdi
Acun Ilıcalı'nın Ocak 1 itibariyle seyirciyle buluşturduğu Exxen'de yayınlanan 'Gibi ve Hükümsüz' adlı projeleri için yeni hamlesi beğenildi.
Medya patronu Acun Ilıcalı, yeni dijital dizi-film platformunu Ocak ayında seyirciyle buluşturdu. Birbirinden ünlü isimleri de Exxen'e transfer etti. Beğenilen yapımlar için ise yeni bir kara aldı.
Ünlü isim, uzun süredir kullanıcıların tepkilerinin odağında olduğu ücretli platformdaki iki diziyi Youtube'da yayınlama kararı aldı.
Kısa sürede kullanıcılar tarafından beğenilen Gibi ve Hükümsüz dizilerinin ilk bölümleri Youtube'da yayınlandı.
İddialı dizileri, üye olunmadan ya da ücret gerektirmeden izleme imkanı sunan Ilıcalı, sosyal medya kullanıcılarından da bu kararı ile beğeni topladı.