Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformunun detayları çıktı Cem Yılmaz bombası var
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı iddia edilen yeni dijital platformunun detayları ortaya çıktı, Ilıcalı'nın yeni platformu için düşündüğü sürprizler arasında Cem Yılmaz bile var.
Acun Ilıcalı, yepyeni bir projeye adım atmaya hazırlanıyor. Netflix gibi bir dijital dizi, film izleme platformu için kolları sıvayan Ilıcalı'nın projesine dair detaylar ortaya çıktı. Haber Global'e konuşan Ilıcalı'ya yakın bir kişi işin ayrıntılarını bir bir açıkladı.
Acun'a yakın kaynaklar, proje için kolların sıvandığını ve yazılım altyapısının kurulmaya başlandığını belirtiyor. Kaynaklar, kurulacak dijital TV platformunun konsept olarak Netflix ve BluTV'den herhangi bir farkının olmayacağını fakat ağırlıklı olarak yeni yapılacak yarışmalara odaklanacağını belirtti.
Platform için yeni yarışmaların yapılacağını belirten kaynaklar, orijinal dizi ve filmlerin de yapılacağını belirtti. Kaynaklar, platformun Cem Yılmaz'a özel orijinal film yaptıracağını belirtti. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan oluşan 3 Adam da platforma özel orijinal film yapacaklarını belirtti.
Platform için ayrılacak bütçenin önümüzdeki haftalarda belli olacağı öğrenilirken, kaynaklar "Sürecin nasıl ilerleyeceği kararlaştırıldıktan sonra bütçe konusu da netleşecek," diyor.