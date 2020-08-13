Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformunun detayları çıktı Cem Yılmaz bombası var

Acun Ilıcalı, yepyeni bir projeye adım atmaya hazırlanıyor. Netflix gibi bir dijital dizi, film izleme platformu için kolları sıvayan Ilıcalı'nın projesine dair detaylar ortaya çıktı. Haber Global'e konuşan Ilıcalı'ya yakın bir kişi işin ayrıntılarını bir bir açıkladı.