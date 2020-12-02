Acun Ilıcalı'nın tişörtü açık artırmada! Bakın fiyatı ne kadar
Uğur Batur tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenecek açık artırma online olarak 22.30-23.00 saatleri arasında yapılacak.
Gösteri dünyasının ünlü isimleri engelli bireylere destek olmak için kıyafetlerini açık arttırmada satılmak üzere bağışladı. Satışa çıkacak ürünler arasından ünlü isimlerin tişörtten şalvara birçok kıyafeti bulunuyor.
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Şarkıcı Koray Avcı'nin konserlerinde giydiği şalvarı ve Tamer Karadağlı'nın tişörtü de açık artırmaya çıkacak.
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Yılmaz Morgül'ün takım elbisesi ve Coşkun Sabah'ın ceketi de satılacak eşyalar arasında olacak.
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Açık artırmada Acun Ilıcalı'ya ait bir tişört, Beyazıt Öztürk'ün takım elbisesi yer alacak.
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