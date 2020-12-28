Acun Ilıcalı'nın tadını kaçıracak haber Exxen'e rakip geliyor! İşte Gain'deki programlar

"Türkiye'nin Dijital Platformu" sloganıyla 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için için son hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ilıcalı'nın birçok dizi ve programı duyurması herkesi heyecanlandırdı.