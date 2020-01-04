Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali Twitter'ı salladı
O Ses Türkiye'de dans ederken görüntülenen Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali, sosyal medyayı resmen salladı.
Şeyma Subaşı ile boşanmanın ardından adı kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk dedikodularına karışan Acun Ilıcalı'nın yeni aşkı magazin gündemini fena sallamıştı. İkili, ilk olarak, geçtiğimiz yaz Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde Çeşme'den Mikonos'a doğru açılırken görüntülenmişti.
Mikonos taraflarında sürat teknesinde beraber görüntülenmenin ardından Miami sokaklarında yeniden ortaya çıkan ikili hakkında aşk dedikoduları almış başını gitmişken Ayça Çağla Altunkaya'nın O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer almasıyla iddialar neredeyse kesinlik kazandı.
TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında rahat tavırlarıyla dikkat çeken Ayça Çağla bir de Seda Sayan ve İbrahim Büyükak'ın düet yaptığı anlarda dansıyla dikkat çekti.
Hatta Altunkaya'nın O Ses Türkiye kameralarının objektifine dans ederken yansımasıyla Acun Ilıcalı'nın sevgilisine jest yaptığı söylentileri aldı başını yürüdü.