Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali Twitter'ı salladı

TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında rahat tavırlarıyla dikkat çeken Ayça Çağla bir de Seda Sayan ve İbrahim Büyükak'ın düet yaptığı anlarda dansıyla dikkat çekti.

İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın O Ses Türkiye'deki dansı