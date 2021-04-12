Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan olay hamle! Kafalar karıştı
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya hamlesiyle kafaları karıştırdı.
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Subaşı'na benzerliğiyle herkesi şoke eden Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisindeki yaş farkı ise duyanların ağzını açık bıraktı.
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile bir süredir aşk yaşıyor. Zaman zaman kameralara da beraber yakalanıyorlar. Fakat ilişkilerine dair hiç yorum yapmıyorlar.
Ayça Çağla Altunkaya ise sosyal medya hesabı Instagram'dan Acun Ilıcalı ile beraber pozlarını yayımlıyor. Fakat son hamlesi kafaları karıştırdı.
Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile mutluluk fotoğraflarını paylaşan Altunkaya, 130 kişinin takip ettiği Instagram hesabından yayınladığı tüm fotoğrafları sildi.