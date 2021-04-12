Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Subaşı'na benzerliğiyle herkesi şoke eden Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisindeki yaş farkı ise duyanların ağzını açık bıraktı.