Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Ünlü televizyoncu 5'inci kez baba oluyor
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 5'inci kez baba oluyor. Ilıcalı'nın 1999 doğumlu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamileymiş, bebeğin cinsiyeti bile belli olmuş. Köşe yazarı Bülent Cankurt, 'Acun Ilıcalı'yla ilgili bomba bir duyum aldım' diyerek magazin gündemine oturan haberin detaylarını aktardı.
Daha önce 3 kez evlilik gerçekleştirilen Acun Ilıcalı, bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyordu. Gözlerden uzak ilişkilerini sürdüren ikiliden bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı 5'inci kez baba oluyor, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! İşte Yazar Bülent Cankurt'un duyurduğu haberin ayrıntıları...
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa süre sonra gizemli bir genç kadınla görüntülenmişti.
Ardından Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Ayça Çağla'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliği, hatta ve hatta aynı günde doğmuş olmaları bile çok konuşulmuştu.