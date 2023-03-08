Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Ünlü televizyoncu 5'inci kez baba oluyor

Daha önce 3 kez evlilik gerçekleştirilen Acun Ilıcalı, bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyordu. Gözlerden uzak ilişkilerini sürdüren ikiliden bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı 5'inci kez baba oluyor, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! İşte Yazar Bülent Cankurt'un duyurduğu haberin ayrıntıları...