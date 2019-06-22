Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e ödediği ceza dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı, uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Youtuber Enes Batur'un "Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok" sözlerine "RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL" şeklinde bir açıklamada bulundu.