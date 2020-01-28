Acun Ilıcalı'nın programı Survivor 2020 bakın ne zaman başlıyor
Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı O Ses Türkiye'nin final tarihinin belli olmasıyla Survivor'ın ne zaman başlayacağı da ortaya çıktı.
TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye final yapmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuklarında oturduğu O Ses Türkiye'nin final tarihi belli oldu.
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TV8’in sevilen programı O Ses Türkiye bir sezonu daha geride bırakıyor. Sevilen yarışma programı 14 Şubat Cuma günü yarı finaliyle, 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.
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O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından ise TV8 ekranlarının bir diğer sevilen ve ilgiyle izlenen yarışması Survivor başlayacak.
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Survivor 2020 için 'Gel Konuşalım' programında konuşan Acun Ilıcalı, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyurmuştu.
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