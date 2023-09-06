Acun Ilıcalı'nın paylaşımı Survivor sevenleri heyecanlandırdı! 2024'ün ilk yarışmacısı bakın kim çıktı
Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star her yıl yeni yarışmacılarıyla izleyenleri heyecanlandırıyor. Severek takip edilen yarışma programı Survivor All Star'ın yeni sezonu 2024'te yarışacak olan ilk yarışmacıyı Acun Ilıcalı bekleyenlere sosyal medya hesabından duyurdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor her sezonunda yarışmacıları ve olaylı bölümleri ile gündemlerden düşmüyor.
2023 sezonunun kazananı seyircilerden aldığı destek mesajları ve başarılı performansıyla Nefise Karatay olmuştu.
2022 yılında da Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu nedeniyle skandallara imza atan yarışmanın 2024 sezonundaki ilk yarışmacısı belli oldu.
Acun Ilıcalı sosyal medya platformu İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısının 2012’de Survivor’ı kazananı Nihat Altınkaya olduğunu açıkladı.