BIST 8.267
DOLAR 26,81
EURO 28,78
ALTIN 1.659,66

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı Survivor sevenleri heyecanlandırdı! 2024'ün ilk yarışmacısı bakın kim çıktı

|
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı Survivor sevenleri heyecanlandırdı! 2024'ün ilk yarışmacısı bakın kim çıktı

Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star her yıl yeni yarışmacılarıyla izleyenleri heyecanlandırıyor. Severek takip edilen yarışma programı Survivor All Star'ın yeni sezonu 2024'te yarışacak olan ilk yarışmacıyı Acun Ilıcalı bekleyenlere sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı Survivor sevenleri heyecanlandırdı! 2024'ün ilk yarışmacısı bakın kim çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor her sezonunda yarışmacıları ve olaylı bölümleri ile gündemlerden düşmüyor.

17
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı Survivor sevenleri heyecanlandırdı! 2024'ün ilk yarışmacısı bakın kim çıktı

2023 sezonunun kazananı seyircilerden aldığı destek mesajları ve başarılı performansıyla Nefise Karatay olmuştu.

27
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı Survivor sevenleri heyecanlandırdı! 2024'ün ilk yarışmacısı bakın kim çıktı

2022 yılında da Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu nedeniyle skandallara imza atan yarışmanın 2024 sezonundaki ilk yarışmacısı belli oldu.

37
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı Survivor sevenleri heyecanlandırdı! 2024'ün ilk yarışmacısı bakın kim çıktı

Acun Ilıcalı sosyal medya platformu İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısının 2012’de Survivor’ı kazananı Nihat Altınkaya olduğunu açıkladı.

47