Acun Ilıcalı'nın olay Survivor itirafları hayal kırıklığına uğratan isimler bakın kimler
Acun Ilıcalı, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Survivor Tehlikeli Sular'a konuk oldu. Survivor 2020 hakkında olay itiraflara imza attı.
O Ses Türkiye'nin son bulmasıyla başlayan Survivor macerası hızlı bir giriş yaptı. Reytinglerde birinci sıraya ulaşan Survivor 2020 herkesi ekranlara kilitledi. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada itiraflar gelmeye başladı.
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Oğuzhan Uğur ile Survivor Tehlikeli Sular'ın konuğu olan Acun Ilıcalı, hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.
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"O Ses Türkiye'de de Survivor'da da 'kazansa keşke' dediklerim oluyor her zaman" diyen Ilıcalı, açıklamasında şunları söyledi:
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"Ben de insanım, ben de sizin gibi izliyorum. Bu işten çok zevk alıyorum. İster istemez birilerine daha yakın hissediyorsun. İhtiyacı olanı hissettiğin zaman, 'O kazansın' diyorsun içinden. Doğal olarak olayın bir parçasıyım.''
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