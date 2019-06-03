Acun Ilıcalı'nın kızlarından babalarına sürpriz doğum günü kutlaması
Medya patronu ve Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kızlarının doğum gününü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
29 Mayıs günü 50. yaşına giren Acun Ilıcalı, geç de olsa kızları tarafından sürpriz bir doğum günüyle yeni yaşını kutladı. Kızlarını yanına alarak Kızlarıyla birlikte geçmiş doğum gününü kutlayan Ilıcalı, o anları 7,4 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
Şu sıralar Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasıyla ilgilenen Acun Ilıcalı, Türkiye dönüşünde kızlarıyla hasret giderdi. O anları takipçileriyle payalaşan Ilıcalı, kısa süre içerisinde 250 bine yakın beğeni aldı. Peki ekranların sevilen yüzü Acun Ilıcalı, kimdir?
Acun Ilıcalı kimdir?: Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.
5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.