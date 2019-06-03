Acun Ilıcalı'nın kızlarından babalarına sürpriz doğum günü kutlaması

29 Mayıs günü 50. yaşına giren Acun Ilıcalı, geç de olsa kızları tarafından sürpriz bir doğum günüyle yeni yaşını kutladı. Kızlarını yanına alarak Kızlarıyla birlikte geçmiş doğum gününü kutlayan Ilıcalı, o anları 7,4 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.