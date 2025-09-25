Acun Ilıcalı'nın, kızlarına ölüm döşeğinde son mesajı ne olacak? Miras gibi sözler...

MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Ilıcalı, motosiklet tutkusu yüzünden yaşadığı en tehlikeli anı da paylaştı. Arkadaşı Esat ile İstanbul'dan Bodrum'a yaptığı yolculukta uykusuzluk nedeniyle direksiyon başında bayılma noktasına geldiğini anlattı, "Sabah 6-7 civarıydı. Başım düşmeye başladı. Esat fark edip karnıma yumruk attı. O an ölümle burun burunaydım. 'Beni öldürmeni tercih ederim, yoksa ömür boyu engelli kalacağız' dedi. Hemen kenara çektik. Tamamen bilincimi kaybetmiştim." Yolda mola verdikleri bir camide kasklarıyla halının üzerinde uyuduklarını da paylaşan Ilıcalı, "Halı terapi gibiydi, uyandığımda herkes secdedeydi. O anı hiç unutmam." sözleriyle yaşadığı anı aktardı.

CİDDİ KAZALAR, BÜYÜK KAYIPLAR

Motosiklet sevdasının ağır bedelleri olduğunu vurgulayan Ilıcalı, çocukluk ve gençlik yıllarında kazalarla sarsıldığını anlattı, "Benim de çok ciddi kazalarım oldu. Ve tabii ki en yakınlarımı kaybettim. Büyükbabam ve büyükannem de bir araba kazasında öldüler. Annem ve babamı kaybetmemden dört yıl önce. Bu benim ilk seferimdi ailem bir trafik kazası geçirdi. O zamanlar gerçekten çok canım yanmıştı. Sanırım 16-17 yaşlarındaydım. Erken yaşta kayıp, insanların kıymetini gerçekten anlamanızı sağlıyor."

Boynunun kırıldığı, kollarına platin takıldığı ve yakın bir arkadaşını kaybettiği kazaları da hatırlatarak, tüm bu kayıplara rağmen motosiklet sevgisinden vazgeçmediğini dile getirdi.