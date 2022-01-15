Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı kaza geçirdi işte son durumları
Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirdi. İşte Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın kaza geçirmesinin ardından son dakika haberlere göre son durumları...
BOLU'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Ilıcalı kardeşlerin tatilden döndükleri öğrenildi.
Kaza, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı 34 Z 1717 plakalı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi.
Acun Ilıcalı'nın kızlarının son durumu nasıl?
Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı.