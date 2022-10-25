Acun Ilıcalı'nın kızı giydi! Değeri dudak uçuklattı: "Parası olana hayat güzeldir"
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde milyon dolarlık yeni oyuncağı olan süper yatının kapılarını ilk kez açmıştı. Özellikleri ve dudak uçuklatan değeri ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü televizyoncunun son olarak Instagram hesabından kızlarıyla birlikte "Mutluluk" notunu yazdığı fotoğrafta ise bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ilıcalı'nın küçük kızı Yasemin'in giydiği ayakkabının değeri ortaya çıkınca sosyal medyanın gündemine oturdu.
Muhabirlik yağtığı dönemde renkli kişiliği, sevecen tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başlayan sonrasında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' ve 'Survivor' projeleri ile adını daha da geniş bir kitleye ulaştırmayı başaran Acun Ilıcalı, TV8 kanalını satın alarak radikal bir karara imza atmıştı.
Futbola olan sevgisi ve kulüp satın alma hayalini İngiliz takımı Hull City'i satın alarak gerçekleştiren ünlü televizyoncu lüks zevkleriyle de sık ık gündeme gelmeye devam ediyor.
Yeni oyuncağının kapılarını ilk kez açtı
Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna 20 milyon dolar değerinde yeni bir yat ekledi. Ünlü medya patronu yeni oyuncağının kapılarını ilk kez geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalına açmıştı.
Mengi Yay Yachts’ın 3 yılda yaptığı 50 metrelik motor yat, Ilıcalı’nın kızlarının baş harfleriyle oluşturulan ‘BALMY’ adını taşıması dikkat çekerken, süper yatın değeri ve özellikleri olay olmuştu.