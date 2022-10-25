Acun Ilıcalı'nın kızı giydi! Değeri dudak uçuklattı: "Parası olana hayat güzeldir"

Muhabirlik yağtığı dönemde renkli kişiliği, sevecen tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başlayan sonrasında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' ve 'Survivor' projeleri ile adını daha da geniş bir kitleye ulaştırmayı başaran Acun Ilıcalı, TV8 kanalını satın alarak radikal bir karara imza atmıştı.