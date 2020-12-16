Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı bebeğiyle aile pozu verdi işte Acun'un torunu
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda dede oldu. Kızı Banu Ilıcalı ilk defa bebeğiyle aile pozları verdi.
Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, 4 sene önce Ceyhun Efe ile nikah masasına oturdu. Banu Ilıcalı ve eşi Ceyhun Efe ise ilk defa geçtiğimiz aylarda anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin ilk bebekleri ise geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi.
Bu zamana kadar özel hayatını hep basından uzak tutan Banu Ilıcalı, evlendikten sonra da eşiyle çok görüntü vermeme kararı aldı. Ancak çiftin bebekleriyle verdikleri aile pozları ortaya çıktı.
Güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Banu Ilıcalı'nın makyajsız hali ise göz kamaştırdı.
Banu Ilıcalı, yeni doğan bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti.