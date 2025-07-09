Acun Ilıcalı'nın kızı 18 yaşına bastı! Doğum gününde duygusal paylaşım geldi...
Acun Ilıcalı son günlerde kariyeri ile ilgili gelişmeler ile gündeme geliyordu. Yakın zamanda eşi Çağla Altunkaya ile karelerini paylaşan ve doğum gününü kutlayan Ilıcalı bu kez gözlerden uzak büyüttüğü kızının doğum gününü kutladı. İşte Acun Ilıcalı'nın son paylaşımı...
Acun Ilıcalı son günlerde ailesi ile karelerini paylaşıyor. Sevilen isim ailesine düşkünlüğü ile biliniyor. Ilıcalı Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı ile karelerini paylaştı ve doğum gününü kutladı.
2016 yılında Zeynep Yılmaz ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Yasemin'in 18. yaş gününü sosyal medya üzerinden duygusal bir mesajla kutladı.
Kızlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Ilıcalı, paylaşımında "Zaman ne çabuk geçiyor, konuşamadığı günler dün gibi aklımda" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Türkiye'nin en ünlü televizyoncularından biri olan Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Yasemin Ilıcalı, 18 yaşına bastı. Her zaman özel hayatını korumayı tercih eden Ilıcalı ailesi, bu kez kızlarının doğum günü sebebiyle objektiflere yansıdı. Yasemin'in son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken genç kız, "büyümüş de genç kız olmuş" dedirtti.