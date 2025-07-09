Acun Ilıcalı'nın kızı 18 yaşına bastı! Doğum gününde duygusal paylaşım geldi...

Türkiye'nin en ünlü televizyoncularından biri olan Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Yasemin Ilıcalı, 18 yaşına bastı. Her zaman özel hayatını korumayı tercih eden Ilıcalı ailesi, bu kez kızlarının doğum günü sebebiyle objektiflere yansıdı. Yasemin'in son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken genç kız, "büyümüş de genç kız olmuş" dedirtti.