Acun Ilıcalı'nın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi, sosyal medyayı kasıp kavurdu
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ görenleri hayran bıraktı. Büyük kızı Banu ve torunu Begüm ile verdiği poz, sosyal medyayı salladı. Yıllara meydan okuyan Başbuğ, kızının yanında ablası gibi durdu. Sosyal medya kullanıcıları o fotoğrafa beğeni ve yorumları sıraladı.
Acun Ilıcalı, Tv8'de yayınladığı Survivor, MasterChef gibi programlarla oldukça ilgi görüyor. Öte yandan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ, sosyal medyayı kasıp kavurdu. Kızı Banu ve torunu Begüm ile paylaştığı o fotoğrafı görenler hayran kaldı. Gençliği ve güzelliğiyle dikkat çeken Başbuğ'un o pozu sosyal medyayı adeta salladı.
Survivor ve MasterChef yarışmaları hayli ilgi gören ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın özel hayatı da hayranları ve takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor.
Ilıcalı son olarak kızı Banu ve eski eşi Seda Başbuğ'un birlikte verdiği poz nedeniyle gündeme geldi.
Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ve annesi, hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Banu Ilıcalı sonra olarak annesi Seda Başbuğ ve kızıyla bir pozunu paylaştı.