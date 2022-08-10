Acun Ilıcalı'nın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi, sosyal medyayı kasıp kavurdu

Acun Ilıcalı, Tv8'de yayınladığı Survivor, MasterChef gibi programlarla oldukça ilgi görüyor. Öte yandan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ, sosyal medyayı kasıp kavurdu. Kızı Banu ve torunu Begüm ile paylaştığı o fotoğrafı görenler hayran kaldı. Gençliği ve güzelliğiyle dikkat çeken Başbuğ'un o pozu sosyal medyayı adeta salladı.