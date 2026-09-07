Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig’i sallıyor! Gol bile yemediler

Hull City, Championship'ten yükseldiği Premier Lig'e rüya gibi bir başlangıç yaptı. Acun Ilıcalı'nın takımı ilk 3 haftada topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

LİGE MANCHESTER UNITED GALİBİYETİYLE BAŞLADILAR

İlk hafta Manchester United'ı seyircisinin önünde 2-0 mağlup eden Hull City, 2. hafta deplasmanda Coventry'i tek golle geçmeyi başardı.

Hull, Premier Lig'in 3. haftasında ise Aston Villa ile golsüz berabere kaldı.

GOL YEMEYEN TEK ONLAR KALDI

Sezon başında İngiltere'deki birçok futbol otoritesi tarafından Premier Lig'de kalıcı olmasına pek şans verilmeyen Hull City, şu anda ligde 3. sırada ve gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor. Hull, bu istatistik ile İngiliz futboluna gönül vermiş herkesi de şaşırtmaya devam ediyor.

Hull City, bugün sosyal medya hesabından Premier Lig'de gol yemeyen tek takım olmalarına değindiği bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda "Henüz bir Premier Lig golü yememiş herkese iyi sabahlar." notu düşüldü.