Acun Ilıcalı'nın hastalığı bakın neymiş yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sene Survivor canlı yayınına gözleri şişik bir şekilde çıkınca estetik yaptırdığı iddiası gündeme geldi. Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında bu konuya açıklık getirdi.
Korona virüs salgını sonrası artık hafta sonu Kanal D'de yayımlanan Müge ve Gülşen'in programına Acun Ilıcalı katıldı. Müge ve Gülşen'in sorularına yanıt veren Ilıcalı, hakkında bilinmeyenlere dair birçok konuya samimi açıklamalar yaptı.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına, mahsur kaldığı Dominik'ten katıldı. Başarılı olmasının sırrını anlatan Acun Ilıcalı, "Halktan takdir görmek beni çok mutlu ediyor, sabahlara kadar uyumadığım çok gece oldu ama bunun karşılığını almak harika" dedi.
Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında dört kızı olan Ilıcalı, Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak ne yapacaksınız?" sorusuna da samimiyetle yanıt verdi.
Ilıcalı, "Kızlarıma sarılacağım, onları çok özledim. Banu ile bir kardeş gibi her konuda konuşmayı, Yasemin'in bıcırıklığı, Leyla'nın bilmişliği bunların hepsi çok özlediğim şeyler. Umarım en kısa zamanda hasret biter" dedi.