Acun Ilıcalı'nın Hasan Can Kaya itirafı olay oldu! "Seyrederken 'Bu ne' dedim!"
TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla ekranlara gelen Az Önce Konuştum programına katılan ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü televizyoncu, Hasan Can Kaya'dan Gibi dizisine ve EXXEN'in kuruluşuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Ilıcalı'nın Hasan Can Kaya itirafı ise gündem oldu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dün akşam Candaş Tolga Işık'ın programı olan Az Önce Konuştum'un konuğuydu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündeme geldi.
Acun Ilıcalı'nın Hasan Can Kaya hakkında söyledikleri adeta sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hasan Can Kaya'ya övgüler yağdıran Ilıcalı Hasan Can'ın EXXEN'i yukarılara taşıdığını söyledi.
"Exxen'i büyük risklerle kurdum"
Exxen platformu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Allah nasip etti diyelim. TV8’i alırken de büyük risk almıştım, Exxen’i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler.