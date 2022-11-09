Acun Ilıcalı'nın Hasan Can Kaya itirafı olay oldu! "Seyrederken 'Bu ne' dedim!"

"Exxen'i büyük risklerle kurdum"

Exxen platformu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Allah nasip etti diyelim. TV8’i alırken de büyük risk almıştım, Exxen’i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler.